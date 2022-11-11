У Кремлі заявили, що не вважають відхід військ РФ з Херсона принизливим
Кремль не вважає принизливим відведення російських військ із Херсона
Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.
"Ні", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи згоден він із тим, що відведення військ із Херсона принизливе для президента Росії Володимира Путіна.
"Багато різних експертів. Є такі, які кажуть так, як ви кажете, є експерти, які кажуть інші речі. Ми не хотіли би коментувати ні тих, ні інших. Спеціальна військова операція триває", - додав він.
Коментуючи рішення військового командування про відведення військ, прессекретар Путіна повідомив, що йому "нічого додати" на цю тему.
"Тут за розширюючими коментарями треба звертатися до Міноборони", - зазначив він.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- В Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.
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