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У Кремлі заявили, що не вважають відхід військ РФ з Херсона принизливим

11 листопада, 2022 п'ятниця
12:18
Новини Дмитро Пєсков

Кремль не вважає принизливим відведення російських військ із Херсона

Про це заявив журналістам прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК.

"Ні", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи згоден він із тим, що відведення військ із Херсона принизливе для президента Росії Володимира Путіна.

"Багато різних експертів. Є такі, які кажуть так, як ви кажете, є експерти, які кажуть інші речі. Ми не хотіли би коментувати ні тих, ні інших. Спеціальна військова операція триває", - додав він.

Коментуючи рішення військового командування про відведення військ, прессекретар Путіна повідомив, що йому "нічого додати" на цю тему.

"Тут за розширюючими коментарями треба звертатися до Міноборони", - зазначив він.

  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
  • В Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.

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