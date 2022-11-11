Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу в п'ятницю, передає російський Інтерфакс.

"На Херсонському напрямку сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро", - сказав представник оборонного відомства країни-агресорки.

"Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправилися на лівий берег Дніпра", - наголосив він.

За його словами, російські військові зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції.

"Втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання військ не допущено", - сказав Конашенков.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

У Кремлі заявили, що не вважають відхід військ РФ з Херсона принизливим.

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