Міноборони РФ заявило про завершення перекидання військових і техніки на лівий берег Херсонщини
Російські військові повністю перейшли на лівий берег Херсонської області
Про це повідомив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу в п'ятницю, передає російський Інтерфакс.
"На Херсонському напрямку сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро", - сказав представник оборонного відомства країни-агресорки.
"Жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено. Усі російські військовослужбовці переправилися на лівий берег Дніпра", - наголосив він.
За його словами, російські військові зайняли заздалегідь підготовлені в інженерному відношенні оборонні рубежі та позиції.
"Втрат особового складу, озброєння, військової техніки та матеріальних засобів російського угруповання військ не допущено", - сказав Конашенков.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- У Кремлі заявили, що не вважають відхід військ РФ з Херсона принизливим.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.89
Купівля 39.89Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе