Єрмак і Нуланд обговорили реформи в Україні та російські навчання "Запад-2021", - Никифоров

Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу, передає Укрінформ.

"Єрмак та Нуланд обговорили ситуацію в Білорусі, висловили занепокоєння тим, що відбувається там зараз. Обговорили безпекові питання, пов’язані з російськими навчаннями "Запад-2021" і перейшли до теми України", - сказав прессекретар.

За його словами, Єрмак і Нуланд говорили про прогрес, якого Україна досягла за останні 2 тижні.

"Це стосується документів про ВККС, ВРП, закону про корпоративне управління, закону про СБУ. Робота над ними триває. Торкнулися також ситуації у Нафтогазі", - розповів Никифоров.

Речник додав, що розмова Єрмака і Нуланд на момент брифінгу ще тривала.