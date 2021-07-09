Єрмак і Нуланд обговорили реформи в Україні та російські навчання "Запад-2021", - Никифоров
Глава Офісу президента Андрій Єрмак і заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд провели перемовини телефоном
Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров на брифінгу, передає Укрінформ.
"Єрмак та Нуланд обговорили ситуацію в Білорусі, висловили занепокоєння тим, що відбувається там зараз. Обговорили безпекові питання, пов’язані з російськими навчаннями "Запад-2021" і перейшли до теми України", - сказав прессекретар.
За його словами, Єрмак і Нуланд говорили про прогрес, якого Україна досягла за останні 2 тижні.
"Це стосується документів про ВККС, ВРП, закону про корпоративне управління, закону про СБУ. Робота над ними триває. Торкнулися також ситуації у Нафтогазі", - розповів Никифоров.
Речник додав, що розмова Єрмака і Нуланд на момент брифінгу ще тривала.
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