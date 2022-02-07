Єрмак одужав від коронавірусу

Про це він написав у Facebook.

"Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований. Всіх закликаю вакцинуватись. Це дуже допомагає", - написав Єрмак.

Він зазначив, що всі плани на цей тиждень в силі.

Нагадаємо, вперше Єрмак захворів на коронавірус 9 листопада 2020, а вилікувався 23 листопада 2020.

Цьогоріч Єрмак заявив, що 3 лютого отримав позитивний тест на коронавірус.

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