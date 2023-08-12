Єрмак провів телефонну розмову із Салліваном: про що говорили
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном щодо ситуації на фронті та оборонні потреби України
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших напрямках. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Єрмак також подякував Саллівану за участь американської сторони в зустрічі на рівні радників із національної безпеки та політичних директорів щодо реалізації української Формули миру, яка відбулася 5 і 6 серпня в Джидді.
При цьому посадовці обговорили й підготовку до вересневого саміту G19 в Індії.
Крім цього, Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили поточні зусилля щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії.
"Керівник Офісу глави держави подякував Сполученим Штатам, президенту Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України в боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність", - додали у повідомленні.
- 9 червня США оголосили про новий пакет військової підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів. Він включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.
- А вже 13 червня США оголосили про ще один пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.
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