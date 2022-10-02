Єрмак вручив орден "За заслуги" виробнику "байрактарів"

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

Керівник ОП став першим іноземним гостем, який побував на відкритті Дослідницького центру компанії Baykar, яка виготовляє безпілотники "Байрактар".

Андрій Єрмак також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні й майбутні проєкти співпраці, зокрема щодо виробництва безпілотників на території України.

"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", – наголосив керівник Офісу Президента..

Він також зазначив, що "Україна продовжує зміцнювати обороноздатність у тісній взаємодії з нашим стратегічним партнером – Туреччиною."

На початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.

МЗС Туреччини оприлюднило заяву, в якій відкидає рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

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