Єрмак вручив орден "За заслуги" виробнику "байрактарів"
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідав компанію Baykar, де від імені президента Зеленського вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару Орден "За заслуги" ІІІ ступеня
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.
Керівник ОП став першим іноземним гостем, який побував на відкритті Дослідницького центру компанії Baykar, яка виготовляє безпілотники "Байрактар".
Андрій Єрмак також зустрівся з керівниками компанії Халуком і Сельчуком Байрактарами. Сторони обговорили поточні й майбутні проєкти співпраці, зокрема щодо виробництва безпілотників на території України.
"Ключовим елементом зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною буде створення навчального центру та заводу компанії "Байкар" на території нашої держави, а також спільне виробництво перспективних авіаційних двигунів", – наголосив керівник Офісу Президента..
Він також зазначив, що "Україна продовжує зміцнювати обороноздатність у тісній взаємодії з нашим стратегічним партнером – Туреччиною."
- На початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.
- МЗС Туреччини оприлюднило заяву, в якій відкидає рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.
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