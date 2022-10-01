Туреччина не приймає анексію Росією українських територій
Туреччина відкидає рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС країни.
"Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному 2014 року, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.
Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - заявляє Анкара.
Туреччина "не може прийняти це рішення, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права", йдеться у заяві.
Туреччина підтримує вирішення війни на основі справедливого миру шляхом переговорів.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької та Запорізької областей, підписавши укази про визнання Херсонщини та Запорізької області "незалежними територіями".
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