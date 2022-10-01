Про це йдеться у заяві, оприлюдненій МЗС країни.

"Туреччина не визнала анексію Криму Росією на нелегітимному референдумі, проведеному 2014 року, і щоразу наголошувала на своїй твердій підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України", - заявляє Анкара.

Туреччина "не може прийняти це рішення, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права", йдеться у заяві.

Туреччина підтримує вирішення війни на основі справедливого миру шляхом переговорів.