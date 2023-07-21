Єрусалим вимагає від розвідки РФ припинити дезінформацію ізраїльського суспільства
Співробітники спецслужб Ізраїлю звернулися до розвідки Росії з проханням припинити проросійську дезінформацію ізраїльського суспільства
Про це пише Ynet.
Зазначається, що останнім часом у соціальних мережах спостерігається феномен ботів, які поширюють проросійську пропаганду на івриті.
Зазвичай ці згадки спрямовані на те, щоб припинити підтримувати Україну. Однак останніми тижнями ізраїльська служба безпеки почала попереджати про появу провокаційних повідомлень щодо внутрішніх розбіжностей в Ізраїлі.
"Представники ізраїльської розвідки нещодавно звернулися до російської розвідки з вимогою припинити операції впливу в Інтернеті на громадян Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що це вже друге звернення ізраїльських спецслужб до розвідки РФ. Попереднє було перед останніми виборами – у ньому росіян просили не втручатися у справи в Ізраїлі.
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