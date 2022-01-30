ЄС домовляється про постачання газу зі США, Катару та Азербайджану на випадок припинення подачі з РФ, - Боррель

Про це Боррель написав у блозі на сайті дипломатії ЄС.

За його словами, ЄС вивчає всі варіанти дій Росії та веде переговори зі США, Катаром та Азербайджаном з питань постачання газу.

"Ми маємо бути готові до можливості провалу дипломатії. Ми розглядаємо всі варіанти та сценарії, а також працюємо з партнерами, такими як США, Катар та Азербайджан, з питань постачання газу на випадок затримок чи припинення постачання з боку Росії", - написав Боррель.