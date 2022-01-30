ЄС домовляється про постачання газу зі США, Катару та Азербайджану на випадок припинення подачі з РФ, - Боррель
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок припинення подачі з Росії
Про це Боррель написав у блозі на сайті дипломатії ЄС.
За його словами, ЄС вивчає всі варіанти дій Росії та веде переговори зі США, Катаром та Азербайджаном з питань постачання газу.
"Ми маємо бути готові до можливості провалу дипломатії. Ми розглядаємо всі варіанти та сценарії, а також працюємо з партнерами, такими як США, Катар та Азербайджан, з питань постачання газу на випадок затримок чи припинення постачання з боку Росії", - написав Боррель.
- Нагадаємо, 28 січня президент США Джо Байден і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили енергетичну безпеку ЄС на випадок вторгнення Росії в Україну.
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