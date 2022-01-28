Президент США та голова Єврокомісії обговорили постачання газу у випадку вторгнення РФ в Україну

Про це йдеться у спільній заяві Байдена та фон дер Ляєн щодо співробітництва США та ЄС у сфері енергетичної безпеки.



Лідери США та ЄС підтвердили спільне прагнення енергетичної безпеки та стійкості Європи, а також прискорення глобального переходу до екологічно чистої енергії.



У заяві йдеться, що Вашингтон та Брюссель поділяють мету забезпечення енергетичної безпеки України та поступової інтеграції нашої країни з європейськими ринками газу та електроенергії.



"Ми маємо намір працювати разом, в тісній співпраці з державами-членами ЄС, над постачанням ЗПГ для забезпечення безпеки постачання і планування на випадок непередбачених обставин", - заявили Байден і фон дер Ляєн.



У документі наголошується, що США та ЄС роблять усе можливе для того, щоб "уникнути перебоїв з постачанням, у тому числі тих, які можуть виникнути внаслідок вторгнення Росії в Україну".



Зазначається, що ведеться робота за цими напрямками, а 7 лютого відбудеться зустріч США і ЄС з енергетики.



Нагадаємо, уряд Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через російську ескалацію щодо України.

Прессекретарка Білого дому заявила, що США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв.

Австралія розглядає можливість додаткового постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Європи на випадок, якщо Росія зменшить поставки.