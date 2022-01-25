У Нідерландах підготують план на випадок відсутності російського газу
Уряд Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через російську ескалацію щодо України
Про це заявив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Джеттен, повідомляє ЄП з посиланням на NOS.
"Ми повинні підготуватися до всіх сценаріїв, включаючи найбільш негативний - повне відключення від газу з Росії. Мета - щоб домогосподарства та лікарні в будь-якому разі були забезпечені газом", – сказав Джеттен.
Міністр планує перемовини з великими споживачами газу, щоб оцінити необхідні обсяги і які наслідки будуть при дефіциті газу.
Країни ЄС домовилися, що всі вони складуть план аварійної ситуації на випадок перебоїв у постачанні газу. Держави з достатньою кількістю газу мають допомагати іншим у випадку проблем.
"У Нідерландах достатньо запасів газу, щоб пережити цю зиму. Можна закликати до європейської солідарності. Я також обговорював це зі своїми колегами на цих вихідних", - сказав міністр.
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