У Нідерландах підготують план на випадок відсутності російського газу

Про це заявив міністр клімату та енергетики Нідерландів Роб Джеттен, повідомляє ЄП з посиланням на NOS.

"Ми повинні підготуватися до всіх сценаріїв, включаючи найбільш негативний - повне відключення від газу з Росії. Мета - щоб домогосподарства та лікарні в будь-якому разі були забезпечені газом", – сказав Джеттен.

Міністр планує перемовини з великими споживачами газу, щоб оцінити необхідні обсяги і які наслідки будуть при дефіциті газу.

Країни ЄС домовилися, що всі вони складуть план аварійної ситуації на випадок перебоїв у постачанні газу. Держави з достатньою кількістю газу мають допомагати іншим у випадку проблем.

"У Нідерландах достатньо запасів газу, щоб пережити цю зиму. Можна закликати до європейської солідарності. Я також обговорював це зі своїми колегами на цих вихідних", - сказав міністр.