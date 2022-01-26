США готуються забезпечити Європу газом у разі нового вторгнення РФ в Україну, - Псакі
США ведуть переговори з країнами та компаніями у всьому світі про перенаправлення постачання газу до Європи у разі перебоїв, які виникнуть, якщо Росія нападе на Україну
Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 25 січня.
За її словами, США домовляються з неросійськими виробниками природного газу, щоб зрозуміти їхню спроможність та готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу та виділити ці обсяги для перекидання європейським покупцям.
Переговори ведуться із виробниками з різних регіонів світу: від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США.
"Ми, звичайно, готуємося, як і в багатьох інших сферах, до ряду непередбачених ситуацій, якщо через низку причин виникнуть перебої з природним газом", - заявила Псакі.
- Нагадаємо, уряд Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через російську ескалацію щодо України.
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