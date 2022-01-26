США готуються забезпечити Європу газом у разі нового вторгнення РФ в Україну, - Псакі

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 25 січня.



За її словами, США домовляються з неросійськими виробниками природного газу, щоб зрозуміти їхню спроможність та готовність тимчасово збільшити видобуток природного газу та виділити ці обсяги для перекидання європейським покупцям.



Переговори ведуться із виробниками з різних регіонів світу: від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США.



"Ми, звичайно, готуємося, як і в багатьох інших сферах, до ряду непередбачених ситуацій, якщо через низку причин виникнуть перебої з природним газом", - заявила Псакі.



Нагадаємо, уряд Нідерландів розробить план на випадок дефіциту газу через російську ескалацію щодо України.