ЄС готовий надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро, але Україні потрібно більше, - Шарль Мішель
Голови Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз готовий надати військову допомогу Україні на суму 2 мільярди євро, але цього буде недостатньо
Про це йдеться на сайті Європейської ради.
"ЄС зобов'язаний надати Україні більше військової, політичної підтримки та фінансових коштів", - заявив Мішель.
За словами Голови Європейської ради, ЄС готовий надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро, "але Україні потрібно більше".
Шарль Мішель також додає, що Євросоюз прагне брати участь у відбудові України.
- 26 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Києву закликав країни "Великої сімки" посилити санкції проти Росії та надати Україні більше важкого озброєння.
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