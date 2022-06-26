Про це йдеться на сайті Європейської ради.

"ЄС зобов'язаний надати Україні більше військової, політичної підтримки та фінансових коштів", - заявив Мішель.

За словами Голови Європейської ради, ЄС готовий надати військову допомогу на суму 2 мільярди євро, "але Україні потрібно більше".



Шарль Мішель також додає, що Євросоюз прагне брати участь у відбудові України.

26 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Києву закликав країни "Великої сімки" посилити санкції проти Росії та надати Україні більше важкого озброєння.

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