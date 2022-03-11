ЄС готує нові санкції проти Росії, - очільниця Єврокомісії
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що ЄС готує четвертий пакет санкцій для Росії через вторгнення до України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України", - заявила фон дер Ляєн.
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