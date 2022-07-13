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ЄС і ще 43 країни підтримали Україну в рамках Конвенції про геноцид проти Росії

13 липня, 2022 середа
21:29
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Європейська комісія оприлюднила спільну заяву ЄС та 43 країн на підтримку заяви України проти РФ в рамках Конвенції про запобігання геноциду

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

Європейський союз разом з іншими 43 країнами світу закликають Росію негайно зупинити військові дії в Україні, як це передбачено судом у його постанові про тимчасові заходи від 16 березня цього року.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку заяви України про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному Суді відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яке спрямоване на встановлення того, що Росія не має законних підстав для воєнних дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді.

Як Суд неодноразово заявляв, його постанови про тимчасові заходи мають обов'язкову юридичну силу для сторін у суперечці. Таким чином, невиконання постанови Суду від 16 березня 2022 року є подальшим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань", - наголошується в заяві.

Країни, які підтримали заяву, підтримують Україну щодо забезпечення дотримання міжнародного права та врегулювання конфлікту судом.

"Конвенція про геноцид втілює урочисте зобов'язання запобігати злочину геноциду та притягувати винних до відповідальності. В інтересах усіх держав-учасниць Конвенції про геноцид і, у ширшому розумінні, міжнародної спільноти загалом, щоб Конвенція не використовувалася не за призначенням або не піддавалася зловживанням. Ось чому сторони, які підписали справжню декларацію та є учасниками Конвенції про геноцид, мають намір втрутитися у ці розгляди", - зазначають підписники.

Також вони наполягають, щоб держави-учасниці Конвенції про геноцид мали можливість поділитися з Міжнародним судом своїм баченням справи.

"Насамкінець ми повторюємо, що Росія має нести відповідальність за свої дії. У зв'язку з цим вважаємо, що порушення Росією міжнародного права тягнуть за собою її міжнародну відповідальність, а збитки та шкоду, завдані Україні в результаті порушень Росією міжнародного права, вимагають повного і невідкладного відшкодування з боку Росії відповідно до законодавства. Ми ще раз закликаємо міжнародну спільноту вивчити всі варіанти підтримки України у її розгляді у Міжнародному суді", - наголошується в заяві ЄС та 43 країн.

  • 1 липня Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН із заявою про неправдиві звинувачення РФ щодо вчинення Україною геноциду проти власних громадян. Крім того, Росія порушила суверенітет нашої країни, визнала незалежність так званих ДНР і ЛНР.

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Росія
ЄС
ООН
геноцид
Європейська комісія
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