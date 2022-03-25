ЄС хоче знайти надійних енергопостачальників на заміну Росії, - очільниця Єврокомісії

Про це під час спільного звернення до преси разом із президентом США Джо Байденом заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

"Європа вдячна американському народу за непохитну підтримку, в тому числі, у зміцненні енергетичної безпеки і незалежності від російських вуглецевих ресурсів. Як ви знаєте, ми маємо намір скоротити цю залежність від російського пального та позбутися неї. Це може бути досягнуто лише шляхом інвестицій у поновлювані джерела, а також шляхом додаткового постачання газу, включаючи поставки скрапленого газу. Ми, європейці, хочемо диверсифікувати це постачання, піти від Росії до постачальників, яким ми довіряємо, які є нашими друзями і які є надійними", – сказала фон дер Ляєн.

Вона висловила вдячність за готовність США забезпечити ЄС додатковими, щонайменше 15 млрд куб. м скрапленого газу вже цього року.



"Ми маємо забезпечити безпеку енергетичного постачання не лише на наступну зиму, а й на наступні роки. Це важливий початок", - зауважила президентка Єврокомісії.

ЄС і США оприлюднили угоду про постачання до Європи більшої кількості американського скрапленого природного газу (СПГ), щоб зменшити залежність від російського викопного палива та подолати енергетичну кризу.