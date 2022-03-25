США та ЄС домовилися про постачання до Європи більшого обсягу скрапленого газу, щоб зменшити залежність від РФ
ЄС і США оприлюднили угоду про постачання до Європи більшої кількості американського скрапленого природного газу (СПГ), щоб зменшити залежність від російського викопного палива та подолати енергетичну кризу
Заява опублікована на сайті Білого дому.
"США працюватимуть з міжнародними партнерами і прагнутимуть забезпечити додаткові обсяги СПГ для ринку ЄС у розмірі щонайменше 15 млрд кубометрів у 2022 році, з очікуваним збільшенням у майбутньому", - йдеться у звіті.
Довгострокова мета полягатиме в тому, щоб забезпечити близько 50 мільярдів кубометрів на рік додаткового американського СПГ до 2030 року.
Також США та ЄС домовилися розробляти стратегії для прискорення розвитку робочої сили для підтримки швидкого впровадження технологій чистої енергії, включаючи розширення сонячної та вітрової енергії.
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