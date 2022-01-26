ЄС мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України, - єврокомісар Варгеї

Про це Варгеї написав у Twitter.



"Сьогодні в Києві разом із президентом Зеленським я підтвердив постійну відданість ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та соціально-економічній стійкості. Ми мобілізуємо до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки, відновлення, зростання, починаючи з п'яти ключових проєктів", - написав Варгеї.



Нагадаємо, Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.



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