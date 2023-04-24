Про це Цахкна розповів у Люксембурзі на зустріч глав МЗС країн Європейського Союзу.

"Я впевнений, що Європейський Союз зможе поставити цей мільйон боєприпасів протягом цього року, про що ми й домовилися", - сказав МЗС Естонії.

Цахкна наголосив, що Україна "відчайдушно потребує цього".

Крім того, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення щодо 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України буде знайдено найближчими днями.

"Ми отримали запит відшкодувати (витрати країн ЄС на) 600 млн євро. Я не можу вам сказати про боєприпаси, які (було поставлено) за межами цих 600 млн євро. Але мене вже попросили виплатити 600 млн євро", - повідомив високий представник ЄС і додав, що йдеться про перший трек.

У другому треку ЄС виділить 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів. Це питання ще перебуває в стадії обговорення через розбіжності деяких країн блоку.

"Але я впевнений, що всі розуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, і я впевнений, що в наступні дні ми досягнемо домовленостей. Але в той час, як ми шукаємо ці домовленості, не думайте, що ми просто сидимо і чекаємо, вся робота триває. Коли ми досягнемо правових домовленостей, практичну роботу буде завершено", - додав Боррель.

Третій трек передбачає спільну закупівлю боєприпасів.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс сподівається, що рішення ухвалять вже сьогодні.

"Коли йдеться про те, щоб знайти швидке рішення щодо боєприпасів для України, то це не тільки політичне зобов'язання, яке було схвалено на минулій Раді, а й меседж Україні, що ми й надалі підтримуватимемо Україну у військовому стосунку. Ми очікуємо, що зможемо знайти домовленості сьогодні", - сказав Ландсберґіс.

Також перед початком засідання Ради ЄС високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель розповів, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ще не погодили одинадцятий пакет санкцій для Росії, а тому продовжать обговорення нових обмежень.