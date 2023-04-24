Міністри країн ЄС ще не погодили новий пакет санкцій проти Росії, але обговорення продовжать, - Боррель
Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу ще не погодили одинадцятий пакет санкцій для Росії, а тому продовжать обговорення нових обмежень
Про це під час пресконференції розповів високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
"Сьогодні ми не в позиції, щоб завершити новий пакет санкцій для Росії, але ми продовжимо обговорення", - зазначив Боррель у Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС.
24 квітня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу розглядатимуть впровадження нових обмежень проти РФ, яка напала на Україну. Зокрема заборона на транзит товарів чи продукції через територію країни-спонсорки тероризму.
Оприлюднення одинадцятого пакета санкцій для Росії відбудеться після детального обговорення.
Нині ЄС вже застосував десять пакетів санкцій.
- Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що всі країни-підписанти Римського статуту зобов'язані виконувати ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.
- Єврокомісія працює над тим, аби використати заблоковані або заморожені російські активи у відбудові України: тривають обговорення робочої групи Ради ЄС.
- Раніше президент України Володимир Зеленський двома указами запровадив нові санкції: до списку, зокрема, потрапили спортсмени Білорусі та РФ, а також донька міністра оборони Сергія Шойгу.
- 22 квітня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Російської Федерації, зокрема до списку потрапили бізнесмени, Росбанк та Центрвиборчком.
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