Про це під час пресконференції розповів високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми не в позиції, щоб завершити новий пакет санкцій для Росії, але ми продовжимо обговорення", - зазначив Боррель у Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС.

24 квітня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу розглядатимуть впровадження нових обмежень проти РФ, яка напала на Україну. Зокрема заборона на транзит товарів чи продукції через територію країни-спонсорки тероризму.

Оприлюднення одинадцятого пакета санкцій для Росії відбудеться після детального обговорення.

Нині ЄС вже застосував десять пакетів санкцій.