Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що заборона транзиту поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька типів транспортних засобів.

"Звіти показали, що деякі країни ЄС, які межують з Росією, в тому числі Фінляндія та Естонія, спостерігають сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії, і що ці товари часто йдуть транзитом через Росію. Деякі з цих товарів залишаються в Росії або реекспортуються з третіх країн до неї", - ствердили журналісти.

Польща, Естонія і Литва наполягали на тому, щоб ЄС запровадив заборону на транзит через Росію товарів і технологій, які можуть бути використані російською військовою, авіаційною та космічною галузями, а також товарів, які можуть сприяти посиленню промислового потенціалу Москви.

Експерти сказали, що новий пакет запропонованих санкцій може бути спрямований проти танкерів і суден, які не вмикають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їхнє переміщення.

"Основна увага в пакеті заходів, який розробляє виконавча влада ЄС, буде зосереджена на закритті лазівок і боротьбі з обходом існуючих обмежень, в тому числі компаніями з третіх країн", - додали в Bloomberg.