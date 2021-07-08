ЄС ніколи не визнає на Кіпрі дві держави, - фон дер Ляєн

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на Кіпр, повідомляє Reuters.



"Ми точно ніколи не приймемо рішення про створення двох держав. Ми твердо дотримуємося цієї думки і єдині в цьому питанні", - заявила вона.



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Кіпріоти-турки виступають за об'єднання двох держав. Кіпріоти-греки підтримують створення міжнародної федерації.



Довідка. Турецька Республіка Північного Кіпру — самопроголошена держава на півночі Кіпру. Окупована за допомогою Туреччини. Це єдина у світі держава, яка визнала незалежність Північного Кіпру.



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