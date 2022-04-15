ЄС, Німеччина і Данія надали €15 мільйонів для екстреної допомоги постраждалим громадам України
Європейський Союз, Німеччина і Данія інвестували 15 мільйонів євро в надання екстреної допомоги 250 постраждалим громадам України
Про це повідомило Представництво ЄС в Україні.
Європейський Союз, Німеччина та Данія через U-LEAD з Європою інвестували 15 мільйонів євро в надання екстреної допомоги 250 громадам України, які постраждали від війни. Гроші підуть на забезпечення громад необхідним ремонтно-технічним обладнанням, освітлювальною технікою та речами для облаштування прихистків.
У повідомленні зазначають, що набори екстреної допомоги підвищать спроможність громад надавати основні державні послуги та забезпечувати житлом внутрішньо переміщених осіб. Перші поставки в Україну вже розпочалися.
"Я глибоко вірю, що українське місцеве самоврядування демонструє таку відданість та успішність у цій надзвичайно важкій ситуації, тому що Україна – за допомогою Європейського Союзу та його держав-членів – протягом останніх років багато інвестували в розвиток демократичних структур на місцях. Децентралізація виявилася найпопулярнішою та однією з найуспішніших реформ. І зараз, під час війни, ми бачимо, як реформа виправдовує зусилля, завдяки сильному місцевому самоврядуванню, муніципальній співпраці та міжнародному партнерству", – зазначив заступник голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.
- Крім цього, 15 квітня стало відомо, що уряд України спільно з Організацією Об’єднаних Націй запускає ще програми виплат вимушеним переселенцям та малозабезпеченим пенсіонерам, які переїхали через бойові дії.
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