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ЄС обмежить ціну на російський газ, через попередження Путіна про "зимові заморозки", - Reuters

8 вересня, 2022 четвер
01:50
Економіка Чадний газ

Європейський Союз запропонував обмежити ціну на російський газ у середу після того, як президент Володимир Путін пригрозив припинити всі постачання енергії

Про це пише Reuters.

Там зазначили, що ескалація протистояння може ще більше підвищити захмарні європейські ціни на газ, додавши до вже вражаючих рахунків, які уряди ЄС платять, щоб зупинити крах своїх постачальників електроенергії та запобігти замерзанню малозабезпечених споживачів у наступні холодні місяці.

Європа звинуватила Росію у перетворенню у зброю постачання енергоресурсів у відповідь на санкції Заходу, накладені на Москву через її вторгнення в Україну. Росія звинувачує ці санкції в тому, що вони спричинили проблеми з постачанням газу.

У міру зростання напруженості президент Путін заявив, що контракти можуть бути розірвані в разі обмеження цін, і попередив Захід, що той "ризикує бути замороженим, як вовчий хвіст у відомій російській казці".

Проте ЄС планує продовжувати встановлювати обмеження ціни на російський газ, а також стелю ціни на електроенергію від генераторів, які не працюють на газі.

У п'ятницю міністри енергетики ЄС мають провести екстрену зустріч.

"Ми запропонуємо обмежити ціну на російський газ... Ми повинні скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни в Україні", - заявила журналістам президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нідерланди, які постійно виступають проти обмеження ціни на газ, підтримають обмеження, спрямоване на російський газ, повідомило Reuters джерело, обізнане з цим питанням.

Однак раніше чеський міністр заявив, що це питання слід зняти з порядку денного зустрічі в п'ятницю.

"Ми взагалі нічого не будемо поставляти, якщо це суперечить нашим інтересам", - сказав Путін на економічному форумі у Владивостоці.

"Ми не будемо постачати газ, нафту, вугілля, мазут - нічого не будемо поставляти", - сказав Путін. Він також поставив під сумнів укладену ООН угоду щодо експорту зерна з України.

Зазвичай Європа імпортує близько 40% газу та 30% нафти з Росії.

Eurelectric, організація, що представляє європейську електроенергетичну галузь, також розкритикувала плани ЄС щодо обмеження ціни на електроенергію від генераторів, які не працюють на газі, у 200 євро за мегават-годину.

"Головною причиною проблеми є дефіцит постачання газу та наша залежність від імпортованого викопного палива. Уряди повинні прагнути вирішити цю проблему, а не вдаватися до деформуючих, ситуаційних інтервенцій на ринку електроенергії", — сказав Крістіан Рубі, генеральний секретар Eurelectric.

Проте акції європейських комунальних компаній піднялися після цієї новини, а аналітики вважають рівень обмеження кращим, ніж очікувалося, результатом для галузі.

Енергетична криза, з якою стикається Європа, загострилася після того, як російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу через газопровід "Північний потік-1" до Німеччини після того, як він заявив, що виявив витік моторного масла під час ремонтних робіт минулого тижня.

Російський президент заявив, що в тому, що трубопровід не працює, винні санкції Німеччини та Заходу, які впливають на постачання запчастин.

Вплив різкого зростання цін змушує компанії скорочувати виробництво, а уряди витрачати мільярди на підтримку споживачів.

Очікується, що новий прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оприлюднить свої плани в четвер, а рахунок за прогнозом заморожування цін зросте до 100 мільярдів фунтів.

  • Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року

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