ЄС передасть Україні понад 5 тис. сонячних панелей

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляєн в опублікованому у твіттері відеозверненні.

"Я пообіцяла працювати з Україною над відновлюваними джерелами енергії, важливими для її енергетичної безпеки", - сказала вона.

Фон Дер Ляєн наголосила, що Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру навмисними ударами. Саме тому Україна невдовзі отримає першу партію з 5700 сонячних панелей від італійської енергетичної компанії ENEL. Вони вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій.

Президентка Єврокомісії зазначила, що надані сонячні панелі здатні покрити 11 тис. кв. км дахів публічних будівель. Вони зможуть забезпечити світлом лікарні, пожежні частини та школи.

"Я впевнена, що інші європейські компанії, а також інші члени ЄС, будуть натхнені цим першим кроком, щоб Україна могла працювати на чисто виробленій електроенергії, виробленій вдома", - наголосила фон Дер Ляєн.