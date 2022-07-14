ЄС планує імпорт газу із Азербайджану, в обхід Росії
ЄС готує угоду про щорічний імпорт щонаймегше 20 мільярдів кубометрів газу із Азербайджану
Про це повідомляє Reuters.
Через частину газопровідної мережі Південного газового коридору - Трансадріатичний трубопровід - 2021 року вже було доставлено понад 8 млрд кубометрів азербайджанського газу до європейських країн, зокрема до Італії.
Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього. Новий проєкт меморандуму ЄС напрацьовує, щоб скоротити залежність від російського газу після початку великої війни в Україні.
"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі шляхом експорту до Європейського Союзу, через Південний газовий коридор, щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу щорічно до 2027 року, відповідно до комерційної життєздатності та ринкового попиту", – зазначається у повідомленні.
- Сейм Латвії ухвалив рішення про відмову від російського газу з 1 січня 2023 року.
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