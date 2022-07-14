Сейм Латвії ухвалив рішення про відмову від російського газу з 1 січня 2023 року

Про це повідомляє Delfi.

Поправку про заборону на постачання газу з Росії подали депутати від коаліційної партії "Консервативні". Раніше про відмову від природного газу концептуально домовився уряд.

Також затверджено регулювання для конкретних випадків узгодження з іншими державами-членами ЄС способів забезпечення заборони на постачання природного газу з Росії.

Відзначимо, що рішення про відмову від закупівель російського газу трьома країнами Балтії було ухвалено ще на початку квітня.

Також сьогодні, 14 липня, латвійський уряд підтримав рішення про знесення 69 пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, присвячених радянському та нацистському режимам.

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