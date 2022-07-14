Сейм Латвії ухвалив рішення про відмову від російського газу з 1 січня 2023 року
У четвер, 14 липня, Сейм затвердив поправки до Закону "Про енергетику", які передбачають, що з 1 січня 2023 року поставки природного газу з Росії в Латвію будуть заборонені
Про це повідомляє Delfi.
Поправку про заборону на постачання газу з Росії подали депутати від коаліційної партії "Консервативні". Раніше про відмову від природного газу концептуально домовився уряд.
Також затверджено регулювання для конкретних випадків узгодження з іншими державами-членами ЄС способів забезпечення заборони на постачання природного газу з Росії.
- Відзначимо, що рішення про відмову від закупівель російського газу трьома країнами Балтії було ухвалено ще на початку квітня.
- Також сьогодні, 14 липня, латвійський уряд підтримав рішення про знесення 69 пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, присвячених радянському та нацистському режимам.
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