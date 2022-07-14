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Головна Економіка Сейм Латвії ухвалив рішення про відмову від російського газу з 1 січня 2023 року

Сейм Латвії ухвалив рішення про відмову від російського газу з 1 січня 2023 року

14 липня, 2022 четвер
17:24
Економіка Латвія

У четвер, 14 липня, Сейм затвердив поправки до Закону "Про енергетику", які передбачають, що з 1 січня 2023 року поставки природного газу з Росії в Латвію будуть заборонені

Про це повідомляє Delfi.

Поправку про заборону на постачання газу з Росії подали депутати від коаліційної партії "Консервативні". Раніше про відмову від природного газу концептуально домовився уряд.

Також затверджено регулювання для конкретних випадків узгодження з іншими державами-членами ЄС способів забезпечення заборони на постачання природного газу з Росії.

  • Відзначимо, що рішення про відмову від закупівель російського газу трьома країнами Балтії було ухвалено ще на початку квітня.
  • Також сьогодні, 14 липня, латвійський уряд підтримав рішення про знесення 69 пам'ятників, пам'ятних знаків та меморіалів, присвячених радянському та нацистському режимам.

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газ
Латвія
санкції проти Росії
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