Латвія демонтує 69 памʼяток радянському і нацистському режимам

Про це інформує Delfi.

Зазначається, що ще 23 червня набув чинності закон "Про заборону експонування та демонтаж об'єктів, що прославляють радянські та нацистські режими, на території Латвійської Республіки". Цей закон обумовлює термін та організацію процедури знесення пам'ятника у парку Перемоги у Ризі. Також закон делегував Кабінету міністрів Латвії складання списку інших подібних об'єктів на території країни, що підлягають демонтажу.

Наприкінці червня Управління національною культурною спадщиною, Латвійська спілка художників та Латвійський музей окупації прийняли рішення, що знести потрібно 69 об'єктів.

Ці об'єкти знаходяться у всіх історичних краях Латвії, на території 23 самоврядувань. Більшість меморіалів розташовані на теренах країв і рідко відвідуються.

Найвідоміші пам'ятки радянської доби перебувають у містах державного значення. Такі об'єкти є в Лієпаї, Резекні та Даугавпілсі. На додаток до вже призначеного для знесення пам'ятника в Пардаугаві в Ризі виявлено кілька інших меморіалів радянської доби, які будуть демонтовані, зокрема в Межапарку та Румбулі.

У Курземі такі пам'ятники знаходяться в Лазькій волості, Медзькій волості та Бунській волості Південнокурземського краю, Алсунгсвській волості Кулдизького краю, Гуденієцькій і Рендській волостях Кулдизького краю, Калетській та Вайнедській волостях Південнокурземського краю.

У Земгалі пам'ятники знаходяться в Яунсвірлауській волості Єлгавського краю, Межотненській волості Бауського краю.

У Відземі будуть демонтовані пам'ятники в Аннській волості, Яуналуксненській волості, Аннській волості, Лієпнській волості та Малупській волості Анненського краю, Друвієнській, Білявській та Стамерієнській волостях Гулбенського краю, Гауїнській волості Смілтенського краю, Сканькалській волості Омської також у Тирайні Марупського краю.

У Латгалі об'єкти, що підлягають демонтажу, знаходяться в Лудзі, Рунденській, Малнавській, Голишівській і Пасієнській волостях Лудзенського краю, в Балві, в Балтинавській і Тилзькій волостях Балвського краю, в Краславі, в Шкяунській, Комбульській і Костянтинівській волостях Краславській , Малиновській та Скрудалієнській волостях Аугшдаугавського краю.

Окремі самоврядування вже вирішили, що робити з пам'ятниками, призначеними для демонтажу, наприклад, перенести їх на цвинтарі, де поховано воїнів радянської армії.