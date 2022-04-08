ЄС планує виділити додаткові €500 млн на закупівлю військового спорядження для України

Про це повідомив у "Твіттері" голова Європейської Ради Шарль Мішель.



"Дякую Жозепу Боррелю за пропозицію поповнити ще на €500 млн Європейський фонд миру. Після швидкого схвалення це збільшить до €1,5 млрд підтримку ЄС до вже наданої військової техніки для України", - пише Мішель.



З перших днів повномасштабної війни верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від ЄС бойові літаки, летальне озброєння та нелетальну допомогу.

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