Боррель: ЄС постачатиме Україні бойові літаки та летальне озброєння
Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від ЄС бойові літаки, летальне озброєння та нелетальну допомогу
Про це він сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.
"Ми збираємося поставити зброю, бойову, ми збираємося надати навіть бойові літаки. Ми говоримо не тільки про боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення війни", - заявив Боррель.
Представник ЄС додав, що Україні також постачатимуть летальну зброю на суму €450 млн та пакет нелетальної допомоги.
"У рамках пакету допомоги (передамо, - ред.) іще €50 млн для нелетальної допомоги: паливо, захисне обладнання. Ми робимо це вперше в історії. Усі країни погодилися, чи, принаймні, не заперечили цьому рішенню", - сказав Боррель.
- Нагадаємо, президент США Джозеф Байден дав доручення держсекретарю Ентоні Блінкену підготувати виділення для України $350 млн на оборонні потреби.
- Також Італія терміново надасть Україні €110 млн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.26
Купівля 29.26Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.01Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе