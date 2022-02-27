Боррель: ЄС постачатиме Україні бойові літаки та летальне озброєння

Про це він сказав під час пресконференції, передає Еспресо.TV.



"Ми збираємося поставити зброю, бойову, ми збираємося надати навіть бойові літаки. Ми говоримо не тільки про боєприпаси. Ми надаємо найважливіше озброєння для ведення війни", - заявив Боррель.



Представник ЄС додав, що Україні також постачатимуть летальну зброю на суму €450 млн та пакет нелетальної допомоги.



"У рамках пакету допомоги (передамо, - ред.) іще €50 млн для нелетальної допомоги: паливо, захисне обладнання. Ми робимо це вперше в історії. Усі країни погодилися, чи, принаймні, не заперечили цьому рішенню", - сказав Боррель.





Нагадаємо, президент США Джозеф Байден дав доручення держсекретарю Ентоні Блінкену підготувати виділення для України $350 млн на оборонні потреби.

Також Італія терміново надасть Україні €110 млн.