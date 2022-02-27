Італія терміново надасть Україні €110 млн євро
Міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо повідомив про негайну передачу €110 млн уряду України
Про це він повідомив у Twitter.
"Я сказав своєму колезі Дмитру Кулебі, що щойно підписав резолюцію про негайну виплату 110 мільйонів євро уряду Києва як конкретне вираження солідарності Італії та підтримки народу, з яким у нас братські стосунки", - зазначив ді Майо.
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