США виділять Україні $350 млн на військову допомогу, - Блінкен
Президент США Джозеф Байден дав доручення держсекретарю Ентоні Блінкену підготувати виділення для України $350 млн на оборонні потреби
Про це інформує Еспресо.TV з посиланням на звернення Білого дому.
"Сьогодні, коли Україна мужньо і гордо бореться проти жорстокого і нічим не спровокованого нападу Росії, я санкціонував, за дорученням президента, безпрецедентну третю вибірку президентських коштів у розмірі до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, загальна допомога у сфері безпеки, яку Сполучені Штати виділили Україні за останній рік, перевищила $1 млрд.
- Нагадаємо, 25 лютого США повідомили про переміщення винищувачів F-35 в регіони Балтійського і Чорного морів на тлі військової агресії РФ проти України.
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