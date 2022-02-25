США перекидають винищувачі на східний фланг НАТО на тлі військової агресії РФ проти України
США перекидають винищувачі F-35 в регіони Балтійського і Чорного морів
Про це йдеться в повідомленні на сайті ВПС США.
Літаки п'ятого покоління підтримуватимуть місію НАТО з розширеної повітряної поліції з передових оперативних баз на естонській авіабазі Амарі, литовській авіабазі Шяуляй і румунській авіабазі Фетешті.
Шість винищувачів F-35 Lightning II ВПС США, приписаних до 34-ї винищувальної ескадрильї, 24 лютого перекинуті в регіони Балтійського і Чорного морів "для підтримки колективної оборони НАТО".
"Ми зіштовхнулися з динамічною обстановкою, і розгортання F-35 на східному фланзі НАТО зміцнить нашу оборонну позицію і посилить оперативну сумісність Альянсу", - заявив командувач ВПС США в Європі генерал Джефф Харрігіан.
У повідомленні зазначається, що літаки F-35 забезпечують безпрецедентні можливості зв'язку, командування та управління, які дають лідерам НАТО "гнучкість для демонстрації потужності й утвердження панування в повітрі в умовах жорсткої боротьби".
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