США перекидають винищувачі на східний фланг НАТО на тлі військової агресії РФ проти України

Про це йдеться в повідомленні на сайті ВПС США.



Літаки п'ятого покоління підтримуватимуть місію НАТО з розширеної повітряної поліції з передових оперативних баз на естонській авіабазі Амарі, литовській авіабазі Шяуляй і румунській авіабазі Фетешті.



Шість винищувачів F-35 Lightning II ВПС США, приписаних до 34-ї винищувальної ескадрильї, 24 лютого перекинуті в регіони Балтійського і Чорного морів "для підтримки колективної оборони НАТО".



"Ми зіштовхнулися з динамічною обстановкою, і розгортання F-35 на східному фланзі НАТО зміцнить нашу оборонну позицію і посилить оперативну сумісність Альянсу", - заявив командувач ВПС США в Європі генерал Джефф Харрігіан.



У повідомленні зазначається, що літаки F-35 забезпечують безпрецедентні можливості зв'язку, командування та управління, які дають лідерам НАТО "гнучкість для демонстрації потужності й утвердження панування в повітрі в умовах жорсткої боротьби".

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції проти РФ та Білорусі за війну з Україною.

У четвер, 24 лютого, президент США Джо Байден оголосив про нові санкції США та інших країн Заходу проти Росії за війну з Україною.

25 лютого у Конгресі США заявили про намір надати Україні $600 млн на летальну зброю.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb