"Завадимо працювати з доларами, євро та йєнами": Байден оголосив про нові санкції проти РФ
У четвер, 24 лютого, президент США Джо Байден оголосив про нові санкції США та інших країн Заходу проти Росії за війну з Україною
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зокрема Байден заявив, що після консультацій з країнами Великої сімки було вирішено обмежити здатність уряду РФ діяти в доларах, євро та йєні.
РФ обмежать у можливостях фінансувати армію та конкурувати у високих технологіях. США та союзники планують обмежити постачання високотехнологічної продукції до РФ на 50%.
Також США запроваджують санкції проти російського банку ВТБ.
За словами Байдена, санкції також торкнуться космічної програми РФ.
Президент США наголосив, що американські військові не братимуть участі в бойових діях в Україні, але додав, що санкціонував відправку додаткових військ до Німеччини.
Байден попередив, що через війну проти України Путін "стане парією" у міжнародних відносинах.
"Він хоче поновити Радянський Союз і його абміції суперечать решті світу", - сказав Байден.
Президент США пояснив, що запроваджені санкції змусять Путіна ухвалювати "дуже складні рішення". Відключення РФ від системи SWIFT Байден назвав "можливим варіантом".
"Це (санкції - ред.) дуже послабить його країну, йому доведеться приймати дуже складні рішення. Санкції, які ми запроваджують, перевершують (відключення від - ред.) SWIFT, перевершують будь-що, що ми колись робили, дві третини світу з нами", - сказав Байден.
Президент США наголосив, що відсутність належних заходів у відповідь на дії Путіна зробить його ще більш впевненим у собі, а якщо РФ нападе на країну НАТО, США доведеться брати участь у військовому конфлікті.
"Якщо він піде проти країн НАТО, ми будемо залучені. Якщо ми зараз не вживемо заходів проти нього, він діятиме нахабніше", - сказав президент США.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції проти РФ та Білорусі за війну з Україною.
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