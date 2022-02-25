У Конгресі США заявили про намір надати Україні $600 млн на летальну зброю

Про це повідомляє Reuters.



"Те, що ми робимо з Україною, - це запевняємо, що ми маємо гуманітарну допомогу для людей, що ми маємо летальну оборонну зброю на суму $600 млн, щоб вони могли вести власну боротьбу", - сказала Пелосі.



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