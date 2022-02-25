У Конгресі США заявили про намір надати Україні $600 млн на летальну зброю
Спікерка Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі заявила, що законодавці планують виділити Україні $600 млн на летальну зброю для захисту від російської агресії
Про це повідомляє Reuters.
"Те, що ми робимо з Україною, - це запевняємо, що ми маємо гуманітарну допомогу для людей, що ми маємо летальну оборонну зброю на суму $600 млн, щоб вони могли вести власну боротьбу", - сказала Пелосі.
24 лютого Рада Європейського Союзу погодила додаткові санкції проти Росії через вторгнення в Україну.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про санкції проти РФ та Білорусі за війну з Україною.
У четвер, 24 лютого, президент США Джо Байден оголосив про нові санкції США та інших країн Заходу проти Росії за війну з Україною.
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