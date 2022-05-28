ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна, - El Pais

Про це повідомляє видання El Pais.

"У Євросоюзі обговорюється можливість запуску військово-морської місії щодо супроводу вантажних суден з України через Чорне море. Зокрема, вивіз може бути реалізований із Одеси", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на цей крок у ЄС пішли через страх Брюсселя виникнення голоду в країнах, які залежать від пшениці, заблокованої Росією в українських силосах і портах.

Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі.

При цьому, як наголошують у виданні, одна з проблем реалізації такої місії полягає в тому, щоб відкрити прохід європейським суднам у порт Одеси, що регулюється Конвенцією Монтре, за виконанням статей якої стежить Туреччина.

Втім, джерело газети стверджує, що Туреччина може дати дозвіл на прохід європейських кораблів, оскільки йдеться про гуманітарну місію.

Нагадаємо, Путін під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі знову висунув умови щодо розблокування постачань українського зерна. Пізніше в Офісі президента 26 травня озвучили єдиний варіант розблокування морських портів для експорту зерна.

24 травня в уряді Великої Британії спростували заяву про намір надати військові кораблі для супроводу експорту зерна з України.

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