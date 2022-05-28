ЄС планує військово-морську місію для супроводу українського зерна, - El Pais
Євросоюз розглядає питання введення військово-морської місії для безпечного вивезення зерна із заблокованих українських портів
Про це повідомляє видання El Pais.
"У Євросоюзі обговорюється можливість запуску військово-морської місії щодо супроводу вантажних суден з України через Чорне море. Зокрема, вивіз може бути реалізований із Одеси", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на цей крок у ЄС пішли через страх Брюсселя виникнення голоду в країнах, які залежать від пшениці, заблокованої Росією в українських силосах і портах.
Про створення місії говоритимуть на саміті ЄС, який розпочнеться у 29 травня у Брюсселі.
При цьому, як наголошують у виданні, одна з проблем реалізації такої місії полягає в тому, щоб відкрити прохід європейським суднам у порт Одеси, що регулюється Конвенцією Монтре, за виконанням статей якої стежить Туреччина.
Втім, джерело газети стверджує, що Туреччина може дати дозвіл на прохід європейських кораблів, оскільки йдеться про гуманітарну місію.
- Нагадаємо, Путін під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі знову висунув умови щодо розблокування постачань українського зерна. Пізніше в Офісі президента 26 травня озвучили єдиний варіант розблокування морських портів для експорту зерна.
- 24 травня в уряді Великої Британії спростували заяву про намір надати військові кораблі для супроводу експорту зерна з України.
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