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В уряді Великої Британії спростували заяву про намір надати військові кораблі для супроводу експорту зерна з України, - The Guardian

24 травня, 2022 вiвторок
17:05
Економіка

Британська влада заявляє, що не розглядає можливості відправлення бойових кораблів до Чорного моря для сприяння виходу суден із зерном з Одеси

Про це повідомляє газета The Guardian, з посиланням на заяву речника уряду Великої Британії.

"Ми продовжимо інтенсивно працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб шукати шляхи експорту зерна з України. Проте наразі немає планів відправляти британські кораблі до Чорного моря", - заявив представник уряду Британії.

Напередодні The Times повідомляла, що, за її даними, Велика Британія координує зі своїми союзниками потенційний план відправлення військових кораблів до Чорного моря для супроводу суден, що експортують українське зерно.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, за інформацією цієї газети, обговорював створення такого "захисного коридору" з Одеси з міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Згідно з планом "військово-морські сили союзників очистять територію навколо порту від російських мін, щоб убезпечити транспортування життєво важливої продукції", пише The Times.

Видання зазначило, що наразі Лондон чекає на згоди з боку США. Також ідею має підтримати Туреччина, яка з квітня закрила протоки Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

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ЗМІ
експорт зерна
військові кораблі
Велика Бритаія
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