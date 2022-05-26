Шантаж Путіна. Кремль вкотре пропонує зняти санкції в обмін на продовольство

Про це він заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, – повідомляє CNN.

Путін наголосив, що Москва готова зробити "значний внесок в уникнення продовольчої кризи через експорт зерна", якщо Захід зніме частину санкцій проти Росії.

Італійська сторона повідомила, що обговорення ситуації в Україні та продовольчої кризи, пов'язаної з війною, стала основною темою розмови між Путіном і Драгі.

Нагадаємо,Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb