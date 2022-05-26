Шантаж Путіна. Кремль вкотре пропонує зняти санкції в обмін на продовольство
Путін знову висунув умови щодо розблокування поставки украинского зерна
Про це він заявив під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, – повідомляє CNN.
Путін наголосив, що Москва готова зробити "значний внесок в уникнення продовольчої кризи через експорт зерна", якщо Захід зніме частину санкцій проти Росії.
Італійська сторона повідомила, що обговорення ситуації в Україні та продовольчої кризи, пов'язаної з війною, стала основною темою розмови між Путіном і Драгі.
- Нагадаємо,Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна
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