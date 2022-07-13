ЄС починає обговорювати нові санкції проти Росії - ЗМІ
Посли ЄС у четвер почнуть консультації щодо запровадження нових обмежень проти РФ
Про це пише кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.
За його словами, консультації між послами про нові санкції ЄС проти Росії мають початися наступного дня, тобто у четвер. "За оптимістичним сценарієм, заходи мають схвалити наступного тижня", - зазначає Джозвяк.
Він не уточнив, що саме можуть включити до нового пакета.
Відомо, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії з частковим нафтовим ембарго затвердили на початку червня. Пакет погоджувався з труднощами через болючість питання нафтового ембарго, зокрема через позицію Угорщини. Також під тиском Будапешта із санкційного списку виключили патріарха Кирила.
З огляду на це у Євросоюзі активізувалися заклики змінити принцип одностайного ухвалення рішень щодо зовнішньої політики. Такий заклик міститься у тому числі в резолюції Європарламенту.
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