ЄС починає обговорювати нові санкції проти Росії - ЗМІ

Про це пише кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Джозвяк.

За його словами, консультації між послами про нові санкції ЄС проти Росії мають початися наступного дня, тобто у четвер. "За оптимістичним сценарієм, заходи мають схвалити наступного тижня", - зазначає Джозвяк.

Він не уточнив, що саме можуть включити до нового пакета.

Відомо, що шостий пакет санкцій ЄС проти Росії з частковим нафтовим ембарго затвердили на початку червня. Пакет погоджувався з труднощами через болючість питання нафтового ембарго, зокрема через позицію Угорщини. Також під тиском Будапешта із санкційного списку виключили патріарха Кирила.

З огляду на це у Євросоюзі активізувалися заклики змінити принцип одностайного ухвалення рішень щодо зовнішньої політики. Такий заклик міститься у тому числі в резолюції Європарламенту.

11 липня директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик припустив, що російській владі болить санкційний режим і РФ нездатна протистояти всьому світу, тому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і поїхав на саміт G20

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