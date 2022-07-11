Росіянам болить санкційний режим, тому Лавров поїхав на на саміт G20, - політичний експерт Кулик
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що російській владі болить санкційний режим і РФ нездатна протистояти всьому світу, тому міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і поїхав на саміт G20
Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров таки приїхав на саміт Великої двадцятки. Це означає, що для росіян болить санкційний режим і для них важливо, як їх оцінюють, як із РФ будуть вибудовувати відносини глобальні гравці. Для Росії важливо, наскільки довго протримається санкційний режим і що буде в післявоєнному світі", - зазначив Кулик.
Політичний експерт додав, що у випадку, коли Росія могла б протистояти всьому світу, Лавров на саміт G20 не поїхав би.
"За великим рахунком візит Лаврова на саміт G20 був симптоматичним. Якби росіяни відчували в собі силу протистояти всьому світу, очевидно, бойкотували б цей саміт. А так, Лавров приїхав. Можливо, він не отримав те, на що сподівався. Можливо міністр закордонних справ РФ очікував більш нейтральної оцінки дій Росії, але цього не трапилося", - зауважив Віталій Кулик.
- 8 липня агентство Reuters повідомило, що на початку зустрічі міністрів, коли голова МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну".
- Пізніше глава МЗС Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю G20 через ймовірність присутності на зустрічі Лаврова.
- У цілому главі МЗС Росії влаштували бойкот на зустрічі G20, через що він достроково залишив саміт.
- 9 липня дипломат Валерій Чалий висловив думку, що Лавров провалив тест на участь Путіна в саміті G20.
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