Глава японського МЗС відмовився вечеряти з Лавровим

Про це повідомляє Kyodo News.

"У зв'язку з тим, що там міг бути присутнім глава МЗС РФ Сергій Лавров, було ухвалено рішення, що присутність глави (МЗС Японії. – Ред.) буде недоречною», – йдеться у публікації.

5 липня у РФ заговорили про "реваншистські прагнення" Японії щодо Курильських островів.

Того ж дня Японія запровадила ембарго на російське золото.

Згідно з дослідженням YouControl, Японія застосувала найбільше персональних санкцій до російських олігархів, а Україна досі не оголосила їх проти Фрідмана, Усманова і Абрамовича.

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