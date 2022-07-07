Глава японського МЗС відмовився вечеряти з Лавровим
Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць G20 через ймовірність присутності на зустрічі Сергія Лаврова
Про це повідомляє Kyodo News.
"У зв'язку з тим, що там міг бути присутнім глава МЗС РФ Сергій Лавров, було ухвалено рішення, що присутність глави (МЗС Японії. – Ред.) буде недоречною», – йдеться у публікації.
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