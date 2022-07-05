У РФ заговорили про "реваншистські прагнення" Японії щодо Курильських островів

Про це повідомляє РИА Новости.

"Ситуація в прикордонній сфері на території Далекосхідного округу формується в умовах нарощування США та їхніми союзниками військової присутності в Арктичному та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах, активізації реваншистських устремлінь Японії щодо Курильських островів, створення нових військових блоків", - заявив Патрушев.

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