У РФ заговорили про "реваншистські прагнення" Японії щодо Курильських островів
Секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев стверджує, що Японія активізувала реваншистські устремління щодо Курильських островів
Про це повідомляє РИА Новости.
"Ситуація в прикордонній сфері на території Далекосхідного округу формується в умовах нарощування США та їхніми союзниками військової присутності в Арктичному та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах, активізації реваншистських устремлінь Японії щодо Курильських островів, створення нових військових блоків", - заявив Патрушев.
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