Про це повідомляє міністерство фінансів Японії.

Новим пакетом запроваджено заборону на імпорт російського золота. Крім цього, японським компаніям буде заборонено надавати Росії послуги з аудиту, консалтингу та бухобліку.

Японія також запровадила санкції проти 57 громадян Росії. Зокрема, щодо віцепрем'єра Росії Дмитра Григоренка, віолончеліста Сергія Ролдугіна та його дружини, родичів голови ради директорів ПАТ "Сєверсталь" та ПАТ "Силові машини" Олексія Мордашова - Марини, Кирила та Микити Мордашових. Під санкції потрапили 45 представників командування російської армії.

Крім того, до списку внесено колаборантів з України - "гауляйтера" Херсонської області Володимира Сальдо та його заступника Кирила Стремоусова, Галину Данильченку, яку окупанти призначали керувати Мелітополем та ще двох громадян, які безпосередньо причетні до дестабілізації в Україні.

Під санкціями опинилися шість компаній із Росії - АТ "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також низка інформаційних порталів, включаючи SouthFront та Інфорос.

Також Японія ввела заборону на експорт товарів для 65 організацій РФ і 25 компаній Білорусії. Серед них Новосибірський авіаційний завод ім. Чкалова (філія компанії "Сухий"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод та Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Гагаріна (КнААЗ).

Серед білоруських організацій - ВАТ "Агат-систем", ЗАТ "Белтехекспорт", Мінський завод колісних тягачів, ТОВ "Оборонні ініціативи" та внутрішні війська МВС Білорусії.

21 червня стало відомо, що ЄС у сьомому пакеті санкцій може запровадити заборону на експорт російського золота.

25 червня повідомлялося, що президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 погодили заборону на імпорт золота з Росії.

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