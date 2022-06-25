На саміті G7 погодили заборону на імпорт російського золота, - CNN

Про це повідомляє репортер CNN Кейтлен Коллінз у Twitter.

За її словами, Велика сімка з часом оголосить про заборону на імпорт нового золота з Росії. Це другий за величиною експортним товаром після енергоносіїв для РФ.

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"Міністерство фінансів США зробить офіційну заяву у вівторок", - додала Коллінз.