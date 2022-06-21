Сьомий пакет санкцій може включати заборону на експорт російського золота, - Reuters
Лідери Євросоюзу продовжують чинити тиснути санкціями на Росію, новою метою стане російське золото
Про це йдеться в матеріалі Reuters.Там стверджують, що на найближчому саміті ЄС, який відбудеться 23-24 червня в Брюсселі, лідери організації обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, що він торкнеться також експорту російського золота.
"ЄС наразі ухвалив 6 пакетів санкцій проти Росії та Білорусі з початку вторгнення в Україну в лютому. Але кілька секторів, включаючи газ, залишаються в основному недоторканими, оскільки уряди ЄС намагаються ретельно уникати заходів, які можуть зашкодити їхній економіці більше, ніж російській", – пише ReutersЯкщо говорити про сьомий пакет, то наразі триває робота з визначення секторів, які можуть постраждати. Однією з можливих наступних цілей може стати золото. На минулотижневій зустрічі представників ЄС за закритими дверима Данія припустила, що наступні санкції мають стосуватися саме цієї галузі. В матеріалі наголошують, що золото є важливим активом російського центрального банку, що через санкції обмежений у доступі до деяких своїх закордонних активів.
- Нагадаємо, канадська розвідка повідомила, що Росія активно шукає способи обходу санкцій, щоб отримати західні військові технології.
- Уряд Канади готує закон, що дозволить конфіскацію підсанкційних російських активів на користь України.
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