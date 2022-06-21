Сьомий пакет санкцій може включати заборону на експорт російського золота, - Reuters

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Там стверджують, що на найближчому саміті ЄС, який відбудеться 23-24 червня в Брюсселі, лідери організації обговорять новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Ймовірно, що він торкнеться також експорту російського золота.

"ЄС наразі ухвалив 6 пакетів санкцій проти Росії та Білорусі з початку вторгнення в Україну в лютому. Але кілька секторів, включаючи газ, залишаються в основному недоторканими, оскільки уряди ЄС намагаються ретельно уникати заходів, які можуть зашкодити їхній економіці більше, ніж російській", – пише Reuters

Нагадаємо, канадська розвідка повідомила, що Росія активно шукає способи обходу санкцій, щоб отримати західні військові технології.

Уряд Канади готує закон, що дозволить конфіскацію підсанкційних російських активів на користь України.

Якщо говорити про сьомий пакет, то наразі триває робота з визначення секторів, які можуть постраждати. Однією з можливих наступних цілей може стати золото. На минулотижневій зустрічі представників ЄС за закритими дверима Данія припустила, що наступні санкції мають стосуватися саме цієї галузі. В матеріалі наголошують, що золото є важливим активом російського центрального банку, що через санкції обмежений у доступі до деяких своїх закордонних активів.

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