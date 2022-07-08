Лаврову влаштували бойкот на зустрічі G20
Міністри закордонних справ країн G7 не прийшли на вечерю з колегами по G20 у Індонезії, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність голови МЗС РФ Сергія Лаврова
Про це пише Європейська правда.
Лавров прибув на Балі й планував зустрітися з декількома колегами з G20 на саміті. Однак відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та держсекретар США Ентоні Блінкен виключили можливість спілкування з Лавровим.
Крім того, не відбулась традиційна групова фотосесія, притаманна подібним зустрічам.
Коментуючи відмову від спільного фото з ним, Лавров заявив, що нікого не запрошував фотографуватися.
"І взагалі нікого нікуди не запрошував, мене запросила Індонезія, як Індонезія запросила і президента Путіна на саміт, який буде в листопаді. От і все", - сказав він.
Агентство Reuters повідомило, що на початку зустрічі міністрів, коли голова МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну".
7 липня до бойкоту Росії приєднався голова японського МЗС. Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю очільників міністерств закордонних справ країн-учасниць G20 через ймовірність присутності на зустрічі Сергія Лаврова.
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