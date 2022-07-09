Лавров провалив тест на участь Путіна: агресор на G20 не зʼявиться, - дипломат Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провалив тест на участь Володимира Путіна й тепер президент країни-агресорки не зʼявиться особисто на саміті G20
Дипломат поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров тест на участь президента Путіна в G20 не пройшов. Тепер безпосередньої участі Путіна на Балі не буде. Може буде включення. Але моя позиція така, що повинен бути бойкот участі РФ, а ще краще - виключення Росії на період агресивних дій з групи 20-ти", - зазначив Чалий
Дипломат додав, що Лавров - надзвичайно рафінований пропагандист, якого складно назвати дипломатом.
"Лавров уже такий рафінований пропагандист, що його й дипломатом не назвеш. Тож дивно, що він ще слухає й реагує, що росіян називають окупантами. Міністр закордонних справ РФ досі може спілкуватися у, так би мовити, пострадянському колі - Узбекистан, Киргизстан, Білорусь. Ізоляції Росії немає - вони радіють. ", - зауважив Валерій Чалий.
- 8 липня агентство Reuters повідомило, що на початку зустрічі міністрів, коли голова МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну".
- Пізніше глава МЗС Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю G20 через ймовірність присутності на зустрічі Лаврова.
- У цілому главі МЗС Росії влаштували бойкот на зустрічі G20, через що він достроково залишив саміт.
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