ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "Л/ДНР"

Про це повідомляє Reuters.



"Якщо буде анексія, будуть санкції, а якщо буде визнання, я покладу санкції на стіл, і міністри будуть вирішувати", - заявив Боррель.



Він додав, що Євросоюз закликає президента РФ Володимира Путіна поважати міжнародне право та не ігнорувати заклики світу.



"Ми готові реагувати сильним єдиним фронтом, якщо він (Путін, - ред.) вирішить ігнорувати ці заклики", - зазначив Боррель.



Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".

Пізніше Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР".



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