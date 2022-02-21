ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "Л/ДНР"
Високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз накладе санкції на Російську Федерацію, якщо вона прийме рішення про визнання "ЛНР" та "ДНР"
Про це повідомляє Reuters.
"Якщо буде анексія, будуть санкції, а якщо буде визнання, я покладу санкції на стіл, і міністри будуть вирішувати", - заявив Боррель.
Він додав, що Євросоюз закликає президента РФ Володимира Путіна поважати міжнародне право та не ігнорувати заклики світу.
"Ми готові реагувати сильним єдиним фронтом, якщо він (Путін, - ред.) вирішить ігнорувати ці заклики", - зазначив Боррель.
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.
- Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.
- Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".
- Пізніше Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР".
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