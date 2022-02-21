"Рішення буде ухвалене сьогодні": Путін про можливе визнання Росією "Л/ДНР"

Про це повідмомляє Еспресо.TV.



За визнання "державності" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" висловилися усі члени Радбезу - очільник МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, керівник Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін, очільник МВС Володимир Колокольцев, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, директор ФСБ Олександр Бортніков, заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак і голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко.



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"Шановні колеги, я вашу думку почув, рішення буде ухвалене сьогодні", - сказав Путін.



Нагадаємо, раніше Держдума РФ звернулася до Путіна з проханням про визнання "ДНР" і "ЛНР".



21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".



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