ЄС та Україна підписали меморандум про 5 млрд євро макрофінансової допомоги, перший транш буде у жовтні
Євросоюз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо майбутнього надання макрофінансової допомоги обсягом 5 млрд євро, перший транш Україна має отримати в середині жовтня
Про це сихронно оголосили прем’єр України Денис Шмигаль та посадовці Єврокомісії у twitter.
"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
- Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.
- Президент США підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні.
- 2 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати Америки готові щомісяця до кінця війни виділяти $1,5 млрд на підтримку економіки України та закликають ЄС до подібних кроків.
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