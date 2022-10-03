Про це сихронно оголосили прем’єр України Денис Шмигаль та посадовці Єврокомісії у twitter.

"Радий підписати другий меморандум про взаєморозуміння з Україною відтоді, як РФ почала свою брутальну війну. Цього разу ЄС надає Україні 5 млрд євро для закриття невідкладних потреб у ліквідності, виплати заробітних плат і пенсій. Ми надамо першу частину у середині жовтня, наступні два транші будуть пізніше цього року", - повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Світовий банк оголосив про виділення додаткових 530 мільйонів доларів США для допомоги уряду України.

Президент США підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні.

2 жовтня стало відомо, що Сполучені Штати Америки готові щомісяця до кінця війни виділяти $1,5 млрд на підтримку економіки України та закликають ЄС до подібних кроків.

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